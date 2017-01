Centro de Línguas do Imparh seleciona novos alunos neste domingo (22)

23:00 · 20.01.2017

A única etapa da seleção terá duração de três horas e será aplicada das 14h às 17h ( Foto: Divulgação )

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) aplica, neste domingo (22), a prova objetiva da seleção de novos alunos do Centro de Línguas. Ao todo, 3.849 candidatos disputam as 720 vagas para o semestre 2017.1. A lista dos inscritos, o local de prova e o cartão de identificação podem ser acessados aqui.

A única etapa da seleção terá duração de três horas e será aplicada das 14h às 17h, horário local. As 40 questões de múltipla escolha seguem o conteúdo programático discriminado no edital 129.2016.. O Imparh alerta que não são enviados e-mails ou correspondências sobre o processo seletivo, sendo, de total responsabilidade do candidato, o acesso às informações no canal oficial de divulgação do certame.

O candidato deve comparecer ao local da prova com antecedência mínima de uma hora do horário estabelecido para o início do exame, portando o cartão de identificação e um documento oficial de identidade original com foto. A prova deve ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Os 3.849 candidatos inscrito disputam 720 vagas de novos alunos para o semestre 2017.1, nos idiomas Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Japonês e Alemão.

Mais informações

Diretoria de Concursos e Seleções (Dices)

(85) 3433.2987