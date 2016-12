Centro de Línguas do Imparh divulga calendário de rematrícula para 2017.1

08:00 · 29.12.2016

Os estudantes devem ficar atentos para o calendário de matrícula, que divide os dias de matrículas por curso, semestre ofertado e situação dos alunos ( Foto: Divulgação )

Imparh) realizará, de 9 a 25 de janeiro, a matrícula dos alunos veteranos do Centro de Línguas para o primeiro semestre de 2017.1. O calendário divide os dias de matrículas por curso, semestre ofertado e situação dos alunos. O O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos () realizará, dede, ados alunos veteranos dopara o primeiro semestre de. O calendário divide os dias de matrículas por curso, semestre ofertado e situação dos alunos. O calendário completo pode ser acessado aqui

boleto de acordo com o valor do curso estudado. Para efetuar a matrícula, o estudante deve levar o comprovante de pagamento na secretaria do Centro de Línguas no respectivo horário de estudo do aluno, junto ao boletim, na data definida no calendário: Os alunos veteranos devem preencher o formulário de renovação de matrícula (disponível aqui) que gerará umde acordo com o valor do curso estudado. Para efetuar a matrícula, o estudante deve levar o comprovante de pagamento na secretaria do Centro de Línguas no respectivo horário de estudo do aluno, junto ao boletim, na data definida no calendário:

SITUAÇÃO CURSO SEMESTRE DATA APROVADO INGLÊS 2ª / 3º / 4º 09/01 APROVADO INGLÊS 5º / 6º / 7º 10/01 APROVADO ESPANHOL 2ª / 3º / 4º 11/01 APROVADO ESPANHOL 5º / 6º / 7º 12/01 APROVADO ALE, ITA, JAP TODOS 13/01 APROVADO FRA, PORT TODOS 16/01 REPROVADOS ING, ITA, JAP TODOS 19/01 REPROVADOS PORT, FRA, ESP, ALE TODOS 20/01 TRANCADOS ING, ITA, JAP TODOS 23/01 TRANCADOS PORT, FRA, ESP, ALE TODOS 24/01 RETARDATÁRIOS TODOS TODOS 25/01

A matrícula dos alunos reprovados ou que efetuaram trancamento em 2016.2, acontecerá de 19 a 24 de janeiro, de acordo com o curso do aluno. Serão duas etapas: os estudantes deverão comparecer à secretaria do Centro de Línguas, às 8h, para escolherem os dias e horários ofertados e obedecerão a uma ordem de chegada. Aqueles que conseguirem vagas deverão retornar ao Imparh a partir das 13h, apresentando o boletim do último semestre estudado e o comprovante de pagamento de matrícula.

Os alunos que desejam trancar o curso em 2017.1 deverão apresentar o boletim de aprovação de 2016.2 na data fixada dos seus respectivos cursos. Nesse caso, não haverá cobrança de taxa semestral. Os alunos que reprovaram o semestre anterior (2016.2) não poderão realizar o trancamento do curso.

Para mais informações basta entrar em contato com a Secretaria do Centro de Línguas no número 85 3433-2994 / 2960