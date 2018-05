Centro Cearense de Idiomas é inaugurado em Caucaia

09:41 · 08.05.2018

O município de Crateús recebeu a primeira Unidade do interior do Estado. Lá, podem se matricular até 1.050 alunos ( Foto: Tiago Stille/Governo do Estado )

O Governo do Ceará inaugura, nesta terça-feira (8), o terceiro Centro Cearense de Idiomas (CCI) do Estado no Shopping Iandê, em Caucaia. O CCI é destinado aos estudantes de instituições da rede pública estadual localizadas naquele município. O evento contará com a presença do governador Camilo Santana e do secretário da Educação de Caucaia, Rogers Mendes.

O equipamento tem capacidade para atender até 900 alunos. Seu investimento foi de R$ 5 milhões. Este ano, a Secretaria da Educação (Seduc), vai implantar 11 Centros Cearenses de Idiomas em seis municípios, sendo seis unidades regionais em Fortaleza e os demais em Itapipoca, Crateús, Caucaia, Iguatu e Juazeiro do Norte.

Em Fortaleza, serão instalados mais quatro Centros, nos shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, North Shopping Jóquei e Via Sul, além de uma outra unidade no bairro Conjunto Ceará.

Vagas

Na Capital, cada Centro poderá atender 600 alunos. Nos municípios de Crateús, Itapipoca e Iguatu poderão ser matriculados até 1.050 alunos por unidade. O Centro de Juazeiro do Norte atenderá 1.750 alunos. No total, serão 9.400 vagas em todo o estado. As turmas serão ofertadas de segunda a quinta, das 10h às 21h, nos shoppings, e das 8h15 às 21h, nos outros espaços.

Cada Centro ofertará cursos gratuitos de inglês e espanhol. A matrícula para os CCIs é destinada aos alunos que estão cursando o Ensino Médio na rede pública estadual. á foram inaugurados os CCIs de Fortaleza – Shopping Benfica e de Crateús.

Os professores das escolas públicas estaduais também serão beneficiados com esta iniciativa. Há vagas em cada Centro para os docentes e os cursos caracterizam-se como formação continuada. Todos os professores dos CCIs fazem parte do Quadro de Docentes da rede pública de ensino.