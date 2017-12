Ceia de Natal leva amor à Praça do Ferreira

22:41 · 24.12.2017 / atualizado às 22:48

O banquete começou a ser servido à partir das 20 horas deste domingo (24) e fez a alegria tanto de voluntários como das pessoas carentes que residem nas calçadas da região ( Foto: Natinho Rodrigues ) Pelo quarto ano consecutivo, a Ceia de Natal organizada pelos voluntários da Igreja Batista Central (IBC) traz uma noite de esperança para pessoas em situação de rua no Centro de Fortaleza ( Foto: Natinho Rodrigues )

Considerada o coração de Fortaleza, a Praça do Ferreira foi palco para momentos de solidariedade e bem querer ao próximo. Pelo quarto ano consecutivo, a Ceia de Natal organizada pelos voluntários da Igreja Batista Central (IBC) traz uma noite de esperança para pessoas em situação de rua no Centro de Fortaleza.

O banquete começou a ser servido à partir das 20 horas deste domingo (24) e fez a alegria tanto de voluntários como das pessoas carentes que residem nas calçadas da região. Cerca de 500 voluntários de todas as idades prepararam o jantar e também distribuíram kits de higiene e doação de roupas para uma média de mil pessoas. A iniciativa faz parte da Campanha da IBC “Bem Por Alguém”, onde os frequentadores da igreja são estimulados a realizarem boas ações para pessoas que passam por algum tipo de necessidade.

Atividades recreativas com as crianças, música e distribuição de flores por parte do projeto "Sorria, frô" transformaram aquele ambiente, por vezes inóspito, em um espaço de caridade e amor. Para o coordenador da Ceia, Felipe Sousa (24), o sentimento é de constante renovação e, a cada ano, mais pessoas se integram a este trabalho.

Cuidados

"A cada ano o desafio de organizar este trabalho aumenta. Além do público majoritário de pessoas em situação de rua, várias pessoas que não tem com quem passar o natal nos procuraram para participar desta noite", destaca o organizador.

Na Ceia de Natal da Praça do Ferreira serão servidos: 60 kg de arroz, 30 Chester, 21 Kg de Peito de Frango, 35 Kg de Batata Inglesa, 13 Kg Milho Verde, 20 Kg de Açúcar, 1 botijão de gás industrial, 20 Kg Paçoca, 18 Kg Polpa Goiaba.