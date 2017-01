Cearense monta editora especializada em produção de biografias de pessoas comuns

13:33 · 12.01.2017 / atualizado às 17:26

Jornalista criou empresa para escrever sobre a trajetória de vida de pessoas e de empreendimentos. ( FOTO: Reprodução )

Você já pensou em transformar a sua história de vida em um livro? O jornalista Emmanuel Montenegro montou um negócio que oferece o serviço de biografias por encomenda para aqueles que desejam ter a própria vida narrada nas páginas de uma obra.

“Cada projeto é personalizado de acordo com a necessidade da pessoa ou empresa, o tempo que leva para fazer e o preço variam de acordo com a grandeza do trabalho”, explica Montenegro., que criou a empresa Edições BPM (Biografias, Perfis, Memórias) para profissionalizar seu serviço.

De acordo com o jornalista, a biografia também pode ser oferecida como presente em uma data especial, uma homenagem póstuma ou ter finalidade publicitária, ou seja, divulgar fatos marcantes e sucessos do biografado ou da empresa.

Atualmente, Emmanuel Montenegro se prepara para lançar a biografia do médico cearense Raimundo Vieira. “Foram nove meses desde a contratação até a finalização da escrita do livro, que será lançado na ocasião do aniversário de 95 anos do médico. O livro foi encomendado por um dos netos dele como presente”, diz Montenegro.

Como funciona

O trabalho tem início após o contato inicial com o contratante, que indica histórias, referências e nomes para as entrevistas. Reunidas as informações, é feita a redação do texto, que segue uma linha de construção baseada no jornalismo literário, estilo que une o texto jornalístico à literatura; em seguida é feita a revisão e diagramação junto com as imagens.

>> Perfis compartilham histórias de Fortaleza

O processo de produção do livro envolve ainda pesquisa histórica, design e a impressão, numa jornada que pode durar meses. “É uma forma de preservar histórias e memórias, que tem como função primordial fortalecer os laços afetivos e familiares. No caso das empresas, observando a própria trajetória em um contexto histórico, podem compreender e antecipar mudanças, facilitando a tomada de estratégias e respondendo mais rapidamente a eventos futuros”, afirma.

Histórias de rua

Em 2014, Emmanuel lançou seu primeiro livro, o 'Tramas de Calçada', que traz histórias de moradores de Iguatu, sua cidade natal. “O livro-reportagem traz a história da cidade onde nasci contada com a ajuda da população nas calçadas, além das trajetórias de vida de um grupo de amigas que costumavam se reunir às noites na calçada da casa de uma delas, formando um círculo de amizade que perdura até os dias de hoje”, conta.

Apaixonado pelo passado e por histórias de vida, o jornalista acredita que, cada vez mais, as pessoas se atentam para o valor das obras de não ficção, especialmente as biografias. “Por que não compartilhar experiências ou homenagear a quem amamos com relatos numa publicação exclusiva?”, finaliza.

SERVIÇO

Edições BPM – escritas da vida

contato@edicoesbpm.com.br

Tel.: (85) 99610.9329