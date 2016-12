Ceará tem possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e centro-sul

19:41 · 25.12.2016 / atualizado às 20:23

Segundo imagens de satélite no site da Funceme, há nuvens sobre o Ceará, associadas a um Cavado de Altos Níveis (CAN) ( Foto: Flávio Silva )

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para o Estado é de possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea e centro sul do Estado nesta segunda-feira, dia 26 dezembro. No decorrer do dia, apontam os satélites do órgão, o céu deve ficar parcialmente nublado e claro em todas as regiões cearenses.

Para a próxima terça-feira (27), de acordo com os dados da Funceme, também há possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea e sul do Ceará durante a madrugada e o início da manhã.

A véspera de Natal foi de pouca chuva para o Ceará. Conforme os últimos dados da Funceme, entre as 7h da manhã de ontem (24) até às 7h deste domingo (25), houve registros de precipitações apenas em Saboeiro, com 21,4 milímetros; Várzea Alegre (20,4 mm) e Cedro (11,2 mm).

Segundo imagens de satélite no site da Funceme captadas às 7h30 deste domingo (25), há nuvens sobre o Ceará, associadas a um Cavado de Altos Níveis (CAN), sistema de baixa pressão atmosférica e circulação horária a aproximadamente 12km de altura, padrão observado nos últimos dias na região Nordeste.

Aporte dos Açudes

O volume dos açudes do Ceará monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) está em 6,8%. A Bacia do Baixo Jaguaribe é a que tem a situação mais crítica no momento com menos de 0,1% de aporte. Já a Bacia de Coreaú, apesar de estar com apenas 26,01% do volume acumulado, é a que apresenta a melhor situação.

Dos 153 açudes acompanhados pela Cogerh, 135 estão com volume inferior a 30%. O Castanhão está com 5,16% de aporte. No início do mês, o maior açude do Ceará estava com 5,30% do volume acumulado.