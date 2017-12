Ceará tem a quinta maior taxa de analfabetismo do país, segundo IBGE

14:42 · 21.12.2017 / atualizado às 15:21

A taxa de analfabetismo entre cearenses é de 15,2%, a quinta maior do país, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada nesta quinta-feira (21) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Entre os analfabetos, mais de um milhão de pessoas não sabem ler nem escrever. Os resultados apresentados têm como referência o segundo trimestre de 2016 e englobam pessoas com idade a partir de 15 anos.

Analfabetismo x idade

Entre pessoas idosas, com 60 anos ou mais, o número sobe para 38,1%. De acordo com Hélder Rocha, supervisor de Documentação e Disseminação da Informação Unidade Estadual do IBGE no Ceará, quanto maior a faixa etária, maior o número de analfabetos.

“Por uma questão de época histórica e acesso à educação, as gerações anteriores apresentam taxa de analfabetismo maior que as novas gerações”, explica.

Metas de redução

O Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei n. 13.005/2014, estipulou como meta a redução da taxa de analfabetismo para 6,5% até 2015, e a erradicação, em 2024.

No entanto, a Região Nordeste apresenta a maior taxa de analfabetismo (14,8%), quatro vezes maior do que as taxas estimadas para as Regiões Sudeste (3,8%) e Sul (3,6%).

Na Região Norte, a taxa foi de 8,5% e no Centro-Oeste, 5,7%. A meta do PNE para 2015 só foi alcançada nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Os cinco piores resultados, em nível estadual, foram apresentados por estados do Nordeste:

- Alagoas aparece com a taxa mais alta (19,4%);

- Seguido de Piauí (17,2%);

- Maranhão (16,7%);

- Paraíba (16,3%);

- Ceará (15,2%).

Na capital cearense, a taxa de analfabetismo atinge 7,8% da população, quase metade do percentual estadual.