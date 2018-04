Ceará tem 11 óbitos por H1N1; outros 76 casos foram confirmados

17:45 · 27.04.2018 / atualizado às 18:14

Com a alta demanda pela imunização, total de vacinas deve ser suficiente para garantir o atendimento somente até a próxima quarta (2) ou quinta-feira (3) ( Sumaia Villela / Agência Brasil )

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), nesta sexta-feira (27), subiu para 11 o número de óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus influenza H1N1.

Ainda segundo os dados divulgados, o Ceará tem 76 casos confirmados da doença - mais que o triplo do registrado no último boletim. A Sesa havia confirmado 4 óbitos por H1N1, na última semana, e registrado outros 24 casos da doença.

De acordo com as informações da Sesa, dentre as 11 mortes por influenza, 54,5% ocorreram em pacientes do sexo feminino e 45,5% no sexo masculino.

Os pacientes que evoluíram para óbito eram residentes dos municípios de Aracati (01), Eusébio (02), Fortaleza (04), Iracema (01), Milhã (01), Paraipaba (01) e Solonópole (01).

Imunização garantida no fim de semana

Fortaleza recebe, nesta sexta-feira (27), mais um lote da vacina contra a Influenza e o vírus H1N1 , contendo 63 mil doses. Com isso, a imunização segue normalmente durante o fim de semana em sete postos de saúde da Capital e em todos os demais a partir da próxima segunda-feira (30).

Com a alta demanda pela imunização, no entanto, o total deve ser suficiente para garantir o atendimento somente até a próxima quarta (2) ou quinta-feira (3), conforme estimativas da Prefeitura de Fortaleza, que já solicitou adiantamento do 3º lote ao Ministério da Saúde.