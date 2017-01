Ceará tem 10.662 vagas no Sisu 2017; veja oportunidades

07:40 · 20.01.2017

A UFC vai disponibilizar mais de 6 mil vagas. ( FOTO: Davi Pinheiro/UFC )

As universidades públicas do Ceará ofertam 10.662 vagas para cursos de graduação Sistema de Seleção Unificada (SISU) no primeiro semestre de 2017. A maior parte das oportunidades é da Universidade Federal do Ceará (UFC), que ofertará 6.288 vagas em 110 cursos de graduação presencial, nos campi de Fortaleza, Sobral, Quixadá, Russas e Crateús.

A inscrição deverá ser feita no site do Sisu/MEC. Estarão aptos a concorrer estudantes que tenham participado do Enem 2016, com ensino médio completo e que não tenham tirado zero na Redação. Cada candidato poderá fazer até duas opções de curso.

Já o Instituto Federal do Ceará (IFCE) vai ofertar 2.430 vagas em 72 cursos superiores gratuitos por meio do SISU. As oportunidades são para cursos como engenharia civil, redes de computadores, química, hotelaria, gestão ambiental, zootecnia, artes visuais e muitos outros cursos.

No IFCE, o número de vagas é cerca de 13% maior do que a oferta de 2016.2, quando foram disponibilizadas 2.145 vagas.

Para a Universidade Estadual do Ceará (UECE) serão 1.071 vagas. Há oportunidades para cursos de Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Educação Física e outros cursos de Licenciatura como Matemática e Química.

Entre os 12 cursos da Universidade Federal do Cariri (UFCA) há 600 vagas, incluindo 40 para Medicina. A UFCA é composta por cinco campi: Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Brejo Santo e Icó.

Por fim, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está ofertando 273 vagas para 6 cursos: Administração Pública, Agronomia, Enfermagem, Engenharia de Energias, Humanidades e Letras – Língua Portuguesa. No Ceará, a universidade conta com unidades nos municípios de Redenção e Acarape.

Inscrições

Os estudantes que almejam uma vaga na educação superior pública podem inscrever-se no Sisu a partir do próximo dia 24. Nesta edição, referente ao primeiro semestre de 2017, serão ofertadas 238.397 vagas em 131 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. As inscrições serão realizadas entre os dias 24 e 27 de janeiro.

Nesta quinta-feira (19), foi publicado no Diário Oficial da União o Edital nº 05/2017, da Secretaria de Educação Superior do MEC. O documento traz mais detalhes sobre o Sisu 2017 e informa as demais datas do cronograma.