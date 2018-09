Ceará registra primeira morte por chikungunya este ano

15:47 · 14.09.2018 / atualizado às 16:04

Eliminar focos do mosquito Aedes aegypti é ação fundamental para evitar a proliferação das arboviroses ( Foto: Arquivo Diário do Nordeste )

O Ceará registrou o primeiro óbito por chikungunya em 2018. A morte ocorreu em Fortaleza, conforme informações do Boletim de Doenças de Notificação Compúlsória divulgado semanalmente pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).



O levantamento refere-se às notificações registradas até o dia 8 de setembro, perído registrado como 36ª semana epidemiológica. Segundo informações do boletim, este ano foram notificados 1.194 casos de Chikungunya no Estado. Desse total, 485 casos foram em Fortaleza, que também registrou o único óbito.

Já os casos de zika vírus foram contabilizados 33 na população geral e 4 em gestantes. O Estado também teve, até a 36ª semana epidemiológica, 2.884 casos de dengue, 20 casos de dengue grave e nove óbitos.

Entre janeiro e junho, os casos de mortes por arboviroses no Ceará apresentaram redução de 95% , conforme noticiou o Diário do Nordeste. A queda, no período, foi de 95% dos óbitos por dengue, chikungunya e zika. Em 2017, as três doenças juntas mataram 208 pacientes.