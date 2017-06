Ceará registra 15 casos de meningite e cinco mortes em 2017

23:00 · 06.06.2017 / atualizado às 23:17

O Ceará já registra 15 casos de meningite e cinco mortes neste ano, sendo duas delas no município de Parambu , no mês de maio. O último caso registrado no Estado, que ainda não foi relacionado na atualização semanal de doenças compulsórias da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), também é de um homem natural do município de Parambu. Ele se encontra internado,no hospital São José, em Fortaleza, em estado estável. O hospital, que é referência no tratamento da doença, também recebeu outros quatro pacientes que vieram de Parambu com meningite. As informações foram confirmadas pela SESA, que admite o cenário de pré-surto da doença no município.

Na manhã de ontem, dia 5, o secretário da Saúde, Henrique Javi, esteve em Parambu com uma equipe de técnicos da Saúde estadual para participar de reunião com a administração municipal e com a população em que foram anunciadas essas medidas. A situação configura um aumento inesperado da doença, já que há pelo menos sete anos não havia registro de meningite no município.

Uma equipe da epidemiologia da Sesa também esteve no município ainda em maio para investigar mais informações sobre os casos. À época, o bloqueio foi realizado aos comunicantes, ou seja, foi feito uso de antibiótico para os contatos íntimos dos pacientes com meningite.

A vacinação da meningite tipo C é oferecida no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças de até cinco anos de idade e para o público de 12 e 13 anos. Há recomendação de vacinação quando se configura surto comunitário.

Posicionamento