Ceará Natal de Luz reúne público de 200 mil pessoas na Praça do Ferreira

22:28 · 23.12.2017

Nas últimas ações do Ceará Natal de Luz, iniciadas ao pôr do sol deste sábado (23) na Praça do Ferreira, centenas de famílias estiveram presentes. Conforme a organização do evento, desde o dia 17 de novembro, cerca de 200 mil pessoas assistiram as apresentações culturais. Durante 37 dias, o “bom velhinho” recebeu crianças na Casa do Papai Noel, montada no Centro e os visitantes puderam conferir apresentações diárias do Coral da Luz.

Durante todos os dias de evento foi possível encontrar turistas de São Paulo, Minas Gerais e de outros Estados. A pequena Ester Fontenele, de 13 anos, abriu o evento com “Hora do Angelus”. O coral de crianças relembrou clássicos natalinos como “Feliz Navidad” e “Noite Feliz”.

As crianças e adolescentes receberam ainda a participação dos cantores Marcos Lessa e Hanna Cecília. Um dos momentos mais emblemáticos da noite foi a interpretação de Lessa da “Oração de São Francisco”.

A paulista Marta Sousa, 45, veio de férias para Fortaleza. Há sete dias hospedada na orla ela foi surpreendida pelo Ceará Natal de Luz. “No Hotel que a gente ficou hospedado nos informaram que haveria o evento, mas não sabia que era algo tão grande”, declarou a turista. Roberta Sousa, 22, filha de Marta, ficou surpreendida com a arquitetura dos prédios do Centro. “A gente ainda não conhecia esse pedaço da cidade. Aqui é incrível”.

Mas quem ganhou “selfies” foram as árvores iluminadas e o Hotel Excelsior. Os carrinhos de pipocas também foram ponto de encontro de muitas famílias.

A programação do Ceará Natal de Luz também ocorreu na Praça Portugal. No dia 26 de novembro, foram realizadas apresentações culturais que contaram com a participação da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e dos cantores Liana Fonteles e Giorgio Gelashvili. Houve concerto de violões e uma apresentação teatral do grupo Blitz.

