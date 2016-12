Ceará Natal de Luz lança campanha contra a seca

23:07 · 21.12.2016 / atualizado às 23:45

Na Praça Portugal, a despedida acontece nesta quinta-feira (22), com a programação iniciando às 18h com o Coral de Luz. ( Foto: Divulgação )

Nesta sexta-feira (23), a partir das 18h, o Ceará Natal de Luz 2016 lança a campanha “Mais Água Mais Vida”. O objetivo é orientar as pessoas sobre o uso racional da água, especialmente, neste momento em que milhões de cearenses correm o risco de desabastecimento, devido à seca. Durante o evento natalino, será feito um abraçaço na Praça do Ferreira com as crianças do Coral de Luz e com o público presente. Também ocorrerá a apresentação do tenor Franklin Dantas e do Fantástico Mundo do Natal do diretor de artes cênicas, Carri Costa.

A programação do Ceará Natal de Luz 2016 termina nesta semana e de acordo com os organizadores do evento, durante os dias de festa nas Praças do Ferreira e Portugal, passaram mais de 145 mil pessoas. Os visitantes puderam acompanhar corais infanto-juvenis, orquestras, bandas de músicas clássicas, teatro e muito mais, todos no ritmo natalino. Na Praça Portugal, a despedida acontece nesta quinta-feira (22) e será em grande estilo. A Praça do Ferreira recebe o último dia de evento, com a programação iniciando às 18h com o Coral de Luz.

Natal verde

Como ocorre desde 2007, o Ceará Natal de Luz também promoveu, nesta edição, a campanha pelo verde, que troca garrafas plásticas por mudas de árvores frutíferas, medicinais e ornamentais. Até esta terça-feira (20), 89 mil plantas foram distribuídas este ano. Vale lembrar que a troca das garrafas pet por mudas pode ser feita até o dia 23 de dezembro no posto montado na Praça do Ferreira, das 9h às 19h.

O Ceará Natal de Luz é uma realização do Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social, CDL de Fortaleza e Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. Patrocinam essa festa: Prefeitura de Fortaleza, Banco do Nordeste, Sesi-Fiec, Casa Pio, Enel, Indaiá, M. Dias Branco, Nacional Gás, Newland, Café Santa Clara e Zenir. O evento conta ainda com o apoio do Governo do Estado, da Faculdade CDL, do Sistema Verdes Mares e do Sindiônibus.

Programação

Praça Portugal / Quinta-feira (22)

16h Concerto de Sax com William Ciríaco

16h50 Apresentação O Fantástico Mundo do Natal de Carri Costa

17h20 Tenores Franklin Dantas e Giorgi Gelashvilli e a soprano Adrianne Moreno

18h30 Apresentação O Fantástico Mundo do Natal de Carri Costa

19h30 Christmans Jazz Band

Praça do Ferreira / Sexta-feira (23)

18h Coral de Luz

18h45 Tenor Franklin Dantas

19h Apresentação O Fantástico Mundo do Natal de Carri Costa

19h20 Banda da Polícia Militar de Fortaleza