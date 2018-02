Ceará já teve mais de 4 mil raios em fevereiro

17:51 · 22.02.2018 / atualizado às 18:32

A Enel Distribuição Ceará registrou, por meio do Sistema de Monitoramento de Descargas Atmosféricas, 8.016 raios neste ano em todo o Estado do Ceará. Destes, 4.760 foram registrados somente em fevereiro.

Até o momento, o município com maior incidência de raios do ano foi Santa Quitéria (546), seguido de Granja (288) e Crateús (269). O repórter fotográfico José Leomar filmou vários raios durante a chuva que ocorreu na madrugada desta quinta-feira (22) em Fortaleza.

Em 2017, a companhia registrou 72.838 descargas atmosféricas em todo o Estado. Destas, 7.568 ocorreram somente em janeiro, o que representa quase o total registrado neste ano. Granja foi o município com mais incidências, com 5.222 raios.

O monitoramento das descargas atmosféricas no Estado é feito pela Enel por meio do Centro de Controle do Sistema (CCS). A atividade tem o objetivo de acompanhar e orientar as equipes de manutenção sobre ocorrências na rede elétrica provocadas por raios, prever tempestades e minizar o tempo de atendimento nessas áreas.

Cuidados durante tempestade

Alguns cuidados devem ser tomados dentro e fora de casa durante uma tempestade. Dentre eles, estão: não fazer uso de celular, secador e ferro elétrico conectados à tomada; não utilizar chuveiro ou torneira elétrica; não realizar consertos de instalações elétricas; evitar locais como campos abertos, piscinas, lagos, praia, árvores isoladas, postes e locais elevados.