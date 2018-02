Ceará já registrou mais de 36 mil casos de doenças diarreicas em 2018

18:17 · 21.02.2018 / atualizado às 18:38

O maior número de atendimento na rede pública de saúde, devido às DDAs, também foi confirmado. ( Foto: Bruno Gomes/Arquivo )

Sétima semana do ano de 2018 e pelo menos 5 surtos de Doença Diarreica Aguda (DDA) foram registrados pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). Apenas neste ano, o Estado já acumulou 36.022 casos, sendo Caucaia o município com maior número: 5.830. Em segundo lugar, Fortaleza, com 3.606 ocorrências e, em seguida, Maracanaú, com 3.390. Em 2017, no mesmo período, 43.848 casos foram registrados.

Diarreia, náuseas e febre são alguns dos sintomas relatados por grande parte dos pacientes nos setores de emergência. A doença, popularmente nomeada como virose da mosca, tem lotado as unidades de saúde, mas ainda não é reconhecida pela Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com a técnica do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Sesa, Caroline Muniz, não há como concluir que o aumento do número de casos é por conta da tal virose, pois esse período chuvoso tem, de fato, uma alta do número de casos da DDA.

"Com período sazonal, há um aumento da proliferação das moscas e a população associa a doença à isso, mas, com a quadra chuvosa, temos uma contaminação do lençól freático e pessoas que acabam guardando a água e tendo um uso inadequado. Então não tem como dizer que é uma 'virosa da mosca', até porque existem outros fatores. Tem pessoas que moram em apartamento, que não tem moscas, e estão com virose. Sendo assim, não dá para concluir isso", explica Caroline, deixando claro que outras viroses podem manifestar a diarreia com outros sintomas, mas que todas são DDAs.

Segundo a técnica, os principais acometidos pela doença são os maiores de 10 anos, e, caso a pessoa sinta a dor gastrointestinal mais de três vezes em um dia, deve ir ao posto de saúde mais próximo. Para evitar, o ideal é lavar as mãos com frequência, utilizar água potável filtrada ou fervida e lavar os alimentos antes de consumir.