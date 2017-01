CE já registra mais de 2,7 mil casos de diarreia aguda em 2017

12:00 · 20.01.2017 / atualizado às 13:00

Já chega a 2.786 o número de casos de Doença Diarreica Aguda (DDA) no Ceará em 2017. Conforme boletim divulgado pela Secretaria de Saúde (Sesa) nesta sexta-feira (20), Caucaia é a cidade com maior número de registros: 230.

A DDA é causada por diferentes agentes como bactérias, vírus e parasitas, cuja manifestação predominante é o aumento do número de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência. Em alguns casos, há presença de muco e sangue. Podem ser acompanhadas de náusea, vômito, febre e dor abdominal. No geral, é auto-limitada, com duração de 2 a 14 dias. As formas variam desde leves até graves, com desidratação e distúrbios eletrolíticos, principalmente quando associadas à desnutrição.

Ano passado, o Ceará registrou 299.193 casos e 58 surtos, que são caracterizados pela ocorrência de dois ou mais casos de DDA relacionados entre si, ocasionados pela ingestão do mesmo alimento ou da mesma água contaminada, por exemplo.

Até esta sexta-feira, Fortaleza havia registrado 18 casos. Para evitar a doença, é necessário reforçar as medidas de higiene e de manipulação de água e alimentos.

De forma geral, as medidas de controle consistem em melhoria da qualidade da água, destino adequado de lixo e dejetos, controle de vetores, higiene pessoal e alimentar.