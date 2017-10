Caucaia recebe a maior UPA do Ceará

12:31 · 14.10.2017

A maior Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ceará será entregue hoje (14). Batizada de Eduardo Pessoa, em homenagem ao ex-vereador falecido no último dia 9 de setembro, ela conta com 23 leitos, sendo 15 de observação, quatro na sala vermelha e quatro na sala de pediatria. Para atender à demanda, dez médicos trabalharão dia e noite. Serão realizados exames de laboratório, eletrocardiográficos e radiológicos.

Localizado na Jurema, o equipamento tem capacidade de receber 350 pacientes por dia, permitindo uma media de mais de 10 mil atendimentos por mês. Com a sua abertura, a população local não precisará mais deslocar-se até a UPA Centro de Caucaia - ou a Fortaleza - para receber atendimento de qualidade.

Marcada para às 18h, a inauguração integra a programação alusiva aos 258 anos de emancipação política de Caucaia. “Nós prometemos melhorar a saúde e estamos fazendo isso. Contratamos mais de 150 médicos, retomamos os partos na nossa Maternidade, compramos maquinário novo, reformamos e inauguramos postos, fizemos capacitações dos profissionais e agora vamos entregar uma UPA novinha. Tudo isso em menos de dez meses. O povo de Caucaia merece mais seriedade e respeito, e não o descaso com que estava sendo tratado”, diz o prefeito Naumi Amorim. A Unidade custou cerca de R$ 3 milhões. Todo esse recurso é originário da própria Prefeitura de Caucaia, cuja atual gestão retomou as obras abandonadas por administrações anteriores.