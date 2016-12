Catedral deve reunir 20 mil fiéis durante domingo de Natal; confira programação

12:04 · 25.12.2016 / atualizado às 12:45

O movimento de fiéis na Catedral de Fortaleza, no Centro da Capital, promete ser grande até o fim da noite deste domingo. Religiosos de vários bairros da Capital se reúnem em celebrações eucarísticas que marcam o nascimento de Cristo. De acordo com o padre Clairton Alexandrino, pároco da Catedral de Fortaleza, a estimativa é que 20 mil pessoas passem pelo Igreja.

"A catedral está superlotada de fiéis. Nós ainda temos quatro missas para poder comemorar o Natal de Jesus. O foco de toda celebração é a comemoração desse grande mistério que transcende a compressão humana, a encarnação de Deus", afirma o padre Clairton.

Ainda segundo o sacerdote, a mensagem passada nas celebrações é que, agora, Jesus se faz homem mortal representando a raça. "Com sua vida dada na cruz ele pagou o resgate para nos libertar e nos oferta portas do céus. A alegria do Natal é o fato de que estávamos perdidos e agora temos a salvação".

Missas

A primeira celebração da Santa Missa na Catedral Metropolitana de Fortaleza começou por volta 10h, presidida pelo Pe. Brendan Coleman Mc Donald. Ás 12h, foi a vez de Pe. Clairton Alexandrino, pároco da Catedral. Outro momento está marcado para 18h30min, presidida pelo Pe. Luís Alberto. A celebração final ocorre às 20h, presidida novamente pelo Pe. Clairton Alexandrino.

Já na Igreja de São Pedro nos seguintes horários: 8 horas e 17 horas. Na Igreja da Prainha, Praia de Iracema, o encontro ocorreu às 7 horas sob comando de Pe. Luís Alberto e 17h30, presidida pelo Pe. Luís Madeira.

Quem percorrer as ruas do Centro encontra também muita solidariedade. Grupos de amigos e ações de membros de igrejas se espalhas pelas vias. Com sopões e alimentos não perecíveis, os voluntários levam um pouco de conforto as mães e pais que vivem situação de rua.