Casos de Síndrome provocados por influenza no Ceará caem 73,7%

18:04 · 19.12.2017 / atualizado às 18:38

A vacinação para influenza é realizada anualmente para prevenção da doença ( FOTO: Arquivo/DN )

O Ceará notificou 192 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) até o dia 4 de novembro, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) nessa segunda-feira (18). A doença viral, que tem como sintomas febre, tosse seca, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade para respirar, evoluiu para 20 óbitos neste ano.

Do total de registros em 2017, a Sesa aponta que 77 foram causados pelo vírus influenza, também conhecido por gripe H1N1. Ele é considera o mais grave. Quando comparado ao mesmo período de 2016, o número de casos notificados causados por ele foi maior: 103, o que representa uma redução de 73,7%.

Apesar da redução das infecções neste ano, a letalidade é a maior deste 2013. Hoje ela encontra-se em 18,5%, com óbitos em Fortaleza e Miraíma.

Quando observada a série histórica de 2009 a 2017 (até o dia 6 de novembro), o número de casos de SRAG por influenza teve seu ápice justamente no ano passado, assim como a maior incidência da Síndrome, tendo 1,20 casos por 100 mil habitantes.

Considerando a distribuição dos casos de SRAG por influenza em 2017 por faixa etária, crianças de 1 a 4 anos são as mais atingidas. Já quanto ao sexo, as mulheres foram as mais infectadas, com 55,6% do total (15 casos).

Tratamento

Quando o paciente é diagnosticado com a Síndrome, o antiviral Tamiflu deve ser prescrito nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas, conforme informações do boletim epidemiológico da Sesa. A prescrição é feita em receituário simples, e o medicamento é disponibilizado no Sistema único de Saúde (SUS).