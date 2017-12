Casas de Cultura terão 686 vagas para 2018.1

15:04 · 12.12.2017 / atualizado às 15:09

Para o semestre 2018.1, não haverá teste de nível para os cursos de Esperanto e das Casas de Cultura Portuguesa e Italiana - Foto: divulgação

A Universidade Federal do Ceará (UFC) recebe inscrições para a seleção do semestre I e do teste de nível dos cursos de idiomas das Casas de Cultura Estrangeira. Os interessados podem se inscrever através do site da Coordenadoria de Concursos ( www.ccv.ufc.br ), de 12 a 17 de janeiro.

A solicitação de isenção da taxa de inscrição também será feita exclusivamente pela Internet, de 3 a 7 de janeiro. O resultado será divulgado no site da CCV em 8 de janeiro.

- 22 vagas para a Casa de Cultura Alemã;

- 110 para a Britânica;

- 88 para a Francesa;

- 66 para a Hispânica;

- 44 para Esperanto;

- 44 para a Cultura Italiana;

- 44 para a Casa de Cultura Portuguesa.

A prova para o semestre I será realizada às 9h do dia 28 de janeiro e terá questões sobre Língua Portuguesa I (compreensão de textos), Língua Portuguesa II (gramática) e Conhecimentos Gerais. Os conteúdos podem ser consultados no Anexo I do edital.

Teste de nível

- 43 para a Casa de Cultura Alemã;

- 70 para a Britânica;

- 48 para a Francesa;

- 57 para a Hispânica;

- 50 para a Italiana.

Para o semestre 2018.1, não haverá teste de nível para os cursos de Esperanto e das Casas de Cultura Portuguesa e Italiana.

A prova do teste de nível será realizada às 15h de 28 de janeiro e terá conteúdo correspondente ao exigido no curso regular das Casas de Cultura, no(s) semestre(s) anterior(es) ao do pretendido na inscrição. O conteúdo programático previsto está no Anexo I do edital.