Cartão do Bilhete Único Metropolitano passa a ser gratuito

23:20 · 24.01.2017

O Bilhete Único Metropolitano pode ser usado nas linhas intermunicipais de 15 municípios da RMF ( Foto: Daniel Aragão )

O governador Camilo Santana determinou, nesta terça-feira (24), a gratuidade para a retirada do Bilhete Único Metropolitano. Quando o benefício foi lançado, em abril do ano passado, o usuário era obrigado a realizar a primeira recarga de crédito no valor de R$ 7,20. “É muito gratificante ver que 3,5 milhões de viagens já foram realizadas com o Bilhete Único Metropolitano. São mais de 53 mil usuários que podem ter uma economia de até R$ 120 por mês. Estamos concedendo mais este benefício, da gratuidade, para que o número de passageiros aumente cada vez mais”, disse Camilo.

O Bilhete Único Metropolitano pode ser usado nas linhas intermunicipais de 15 municípios da RMF: Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Maracanaú, Maranguape, Guaiúba, Pacatuba, Aquiraz, Eusébio, Horizonte, Itaitinga, Pacajus, Chorozinho, Cascavel e Pindoretama, além de Fortaleza. Para mais informações sobre a documentação necessária e postos de cadastramento, o usuário pode acessar o site do bilhete único.