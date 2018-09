Carros de aplicativo de transporte terão câmera de segurança para monitorar viagens

20:36 · 18.09.2018 / atualizado às 20:52

Alguns carros da 99, empresa de aplicativo de transporte, terão câmera de segurança para circular em Fortaleza e acompanhar a viagem. O equipamento de monitoramento começou a ser instalado em determinados veículos nesta terça-feira (18), como uma fase de teste. A iniciativa se deu após os recentes casos de mulheres estupradas, na Capital cearense, por um motorista da plataforma.

Além de Fortaleza, cidades como Recife, Porto Alegre e São Paulo também estão recebendo os testes. A 99 afirma que, inicialmente, apenas alguns veículos devem ter o equipamento, mas que pretende ampliar a medida de segurança. Além disso, a empresa ressalta que estuda a possibilidade de subsidiar o equipamento aos motoristas.

Situações de risco

Disponibilizando imagens em tempo real, a câmera de monitoramento está conectada à Central de Segurança da 99. Uma equipe com 50 profissinais, trabalhando durante 24 horas por dia, foi formada para monitorar as imagens e poder ajudar passageiros e motoristas, em caso de possíveis infrações.

Se uma situação de risco for identifica, a empresa vai agir junto à Polícia e poderá fornecer às autoridades imagens coletadas de acordo com os procedimentos previstos na legislação em vigor.

Os carros que tiverem a câmera de monitoramento terão um adesivo de sinalização, para que o usuário saiba da existência do equipamento. A 99 afirma que, quando o dispositivo descarregar, poderá ser carregada no acendedor do carro. Ressalta também que pretende, futuramente, incluir lentes com visão noturna e “olho de peixe”, que oferece um ângulo mais amplo de captação da imagem.

Quando questionada se toda a frota da empresa na Capital cearense terá o dispositivo, a 99 afirmou que está em fase de teste com um número limitado de carros. "Nos meses seguintes, o número de aparelhos poderá ser ampliado para mais veículos da cidade. No momento, a 99 está realizando apenas testes com alguns motoristas selecionados".