Cariri volta a receber fortes chuvas nesta quarta-feira (18)

08:42 · 18.01.2017 / atualizado às 10:18

Fortaleza amanheceu nublada nesta quarta-feira. ( FOTO: José Leomar )

Um dia após receber chuvas de até 100 milímetros, a região do Cariri voltou a receber fortes precipitações nesta quarta-feira (18). Dos municípios do território, Abaiara (45mm), Santana do Cariri (43mm), Lavras da Mangabeira (35mm), Juazeiro do Norte (35mm), Araripe (32,8mm) e Crato (22,8mm) foram os principais destaques.

Nesta terça-feira (17), quando foi registrado chuvas em 45 cidades, 9 do Cariri receberam precipitações de mais de 50 milímetros, com destaque para Várzea Alegre (100mm), Ipaumirim (92mm), Lavras da Mangabeira (88mm), Milagres (77,6mm) e Barbalha (71,5mm). Na ocasião, as águas chegaram a causar danos.

No litoral de Fortaleza, Eusébio foi a cidade que recebeu o maior volume de chuva: 8 milímetros. Já na Capital, apesar de registros pelos moradores, o volume não foi considerável.

Até o início desta manhã, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas em pelo menos 35 cidades.