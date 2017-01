Candidatos aprovados na 1ª fase do concurso para PM são convocados para inspeção de saúde

09:15 · 07.01.2017

O concurso para soldado da Polícia Militar foi lançado em julho de 2016 e oferece 4.200 vagas ( Foto: Arquivo )

A convocação para a 2ª etapa do Concurso Público para ingresso no cargo de soldado da Polícia Militar do Ceará foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (6). Dos 5 mil aprovados na primeira fase, foram convocados 1.700 candidatos referentes à 1ª Turma. Nesta fase, que é de caráter eliminatório, acontece a inspeção de saúde na qual os candidatos devem fazer exames médico, biométrico, odontológico e toxicológico.

Os classificados do sexo masculino entre as posições 1º até 1.615º e as do sexo feminino do 1º até 85º lugar devem comparecer ao local de realização da Inspeção de Saúde, conforme local, data e horários determinados no subitem 1.1 do edital Nº 07/2016. Os candidatos deverão ir munidos de seus documentos pessoais e dos resultados dos exames e laudos exigidos no Edital de Abertura, os quais deverão conter o nome completo e número do seu documento de identidade, impresso ou escrito, e ter prazo de validade não superior a 60 (sessenta) dias entre a data de realização e sua apresentação à banca examinadora.

Para mais detalhes sobre a inspeção de saúde, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no edital de abertura do concurso público Nº 01/2016 – PMCE, de 11 de julho de 2016, publicado no DOE Nº 130, de 12 de julho de 2016, principalmente as disposições do item 11. O resultado preliminar da 2ª Etapa – Inspeção de Saúde da 1ª Turma será publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará e divulgado na internet, no site do Instituto AOCP, na data provável de 24 de fevereiro de 2017. O edital completo está disponível no site da organizadora do certame www.institutoaocp.org.br ou no DOE do dia 07 de janeiro.

O concurso

O concurso para soldado da Polícia Militar foi lançado em julho de 2016 e oferece 4.200 vagas, distribuídas em três turmas, com previsão de convocação até o ano de 2018. A primeira etapa do concurso foi realizada em Fortaleza, no dia 25 de setembro e contou com a participação de 70.133 candidatos. A terceira etapa do certame será o Curso de Formação Profissional e incluirá ainda avaliação psicológica, teste de capacidade física, investigação social e avaliação final do curso, sendo todas de caráter eliminatório.