Caminhão colide com carreta em viaduto na BR-222, em Caucaia

08:37 · 09.01.2017 / atualizado às 08:59

Acidentes não deixou feridos, segundo a PRF. ( FOTO: VC Repórter )

Dois veículos de grande porte envolveram-se em um acidente na madrugada desta segunda-feira (9), no KM 5, da BR-222, no bairro Tabapuá, em Caucaia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal um caminhão e uma carreta colidiram na entrada do viaduto, no sentido Caucaia-Fortaleza, próximo à lagoa do Tabapuá. Não houve relatos de feridos.

Até as 8h desta segunda-feira, os veículos aguardavam o serviço de reboque para remoção dos veículos. Conforme ainda a PRF, no entanto, o trânsito no local já flui normalmente.