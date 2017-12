Camilo autoriza convocação dos 275 aprovados no último concurso dos Bombeiros

18:06 · 12.12.2017 / atualizado às 18:11

O governador Camilo Santana autorizou, nesta terça-feira (12), durante o seu bate-papo ao vivo no Facebook, a convocação dos 275 aprovados no último concurso do Corpo de Bombeiros do Estado. Serão 245 soldados e 30 oficiais que serão incorporados aos quadros da segurança pública do Ceará.

“Estou autorizando o secretário (da Segurança Pública) André Costa e o coronel Heraldo (Pacheco), comandante do Corpo de Bombeiros, a convocarem, no início do próximo ano, 275 novos profissionais", declarou Camilo.

O governador informou, ainda, que dia 20 de dezembro será a promoção anual dos profissionais de segurança pública, de acordo com lei aprovada na atual gestão. Serão 1.700 policiais militares e bombeiros beneficiados.

Nesta terça, Camilo também assinou o projeto de lei que garante uma gratificação por insalubridade aos agentes comunitários de saúde. O benefício começa a valer a partir de junho de 2018. A gratificação será de 20% sobre o salário base dos servidores.