Calendário universitário da UFC para 2017 é aprovado

22:00 · 26.12.2016

O semestre letivo 2017.1 tem início em 13 de março e previsão de encerramento no dia 14 de julho ( Foto: Alex Costa )

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Federal do Ceará (UFC) aprovou, nessa sexta-feira (23), o calendário universitário para 2017, incluindo a reposição das aulas remanescentes do semestre 2016.2. O Calendário Universitário completo está disponível aqui.

De acordo com o documento, as aulas do semestre 2016.2 serão repostas entre os dias 3 de janeiro e 8 de fevereiro e os professores têm até o dia 13 de fevereiro para consolidar notas e frequência. A reposição das aulas do semestre 2016.2 das Casas de Cultura ocorrem entre os dias 2 de janeiro e 23 de fevereiro.

Quanto às datas de colação de grau, os estudantes de Fortaleza que já tiverem assistido a todas as aulas colarão grau em dois dias, 17 e 18 de janeiro. As cerimônias dos campi de Sobral e Quixadá serão, respectivamente, nos dias 20 e 23 de janeiro. Já a colação dos estudantes que precisarem fazer reposição de aulas será no dia 16 de fevereiro, em Fortaleza.

2017.1

O semestre 2017.1 terá início no dia 13 de março tanto para a graduação como para a pós-graduação, indo até 14 de julho. Os professores terão até o dia 24 para a consolidação das sínteses de notas e frequências do período letivo. No caso das Casas de Cultura, o semestre começará no dia 3 de abril e seguirá até dia 31 de julho.

Já o segundo semestre de 2017 terá início no dia 16 de agosto, tanto para graduação como para pós-graduação. O término do semestre letivo 2017.2 está previsto para 16 de dezembro.

O calendário aprovado estabelece ainda que, no caso dos campi de Fortaleza, haverá dois encontros universitários. O primeiro, referente a 2016, será realizado nos dias 29 a 31 de março. Já o segundo, relativo a 2017, será no período de 8 a 10 de novembro.