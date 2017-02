Cagece suspende abastecimento de água em cinco bairros após acidente com ônibus

15:50 · 06.02.2017 / atualizado às 15:54

Cinco bairros em Fortaleza tiveram o abastecimento de água suspenso pela Companhia de Abastecimento de Água (Cagece) para a realização de reparo no vazamento de tubulação após acidente com um ônibus, na Serrinha, na manhã desta segunda-feira (6).



O veículo da linha 311, que faz o trajeto Castelão/Parangaba, caiu em um buraco, no bairro Serrinha, depois de a água oriunda do vazamento encobrir a falha no asfalto. O abastecimento foi suspenso nos bairros Serrinha, Parangaba, Itaperi, Jardim Cearense e parte do Mondubim.



Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito foram encaminhados durante a manhã ao local para controlar o tráfego na via, que ficou congestionada.

Em nota, a Cagece assegura que “assim que o serviço for concluído, o abastecimento será retomado, com equilíbrio total do sistema em até 12 horas nas áreas mais elevadas e localizadas em ponta de rede”.



O órgão lembra também que a população deve notificar sobre os pontos de vazamentos na Capital através da Central de Atendimento 0800.275.0195. O alerta pode ser feito ainda pelo aplicativo Cagece Mobile, disponível para Android e iOS ou por meio do site.