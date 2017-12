Cagece promove leilão público de bens móveis nesta sexta-feira (15); lotes a partir de R$ 50

10:46 · 14.12.2017

Um leilão público de bens móveis inservíveis será promovido nesta sexta-feira (15) pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), que ofertará produtos distribuídos em 163 lotes, com valores a partir de R$ 50. Marcado para começar às 10h, o evento acontecerá no Meridional Convenções Center, localizado na Av. Santos Dumont, nº 779, no bairro Aldeota.

Entre os itens leiloados pela companhia estão impressoras, computadores, aparelhos de ar condicionado, balança industrial, bebedouros elétricos, câmeras de filmagens, mesas, geladeiras, freezers, dentre outros. Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, sendo vetada apenas a participação de menores de idade e de compradores em situação de inadimplência junto à Cagece.

Os lances ocorrerão de forma presencial e online, através do site oficial do evento. Após a realização do leilão, os compradores terão até 10 dias para retirar seus respectivos lotes arrematados. Os bens que serão leiloados estão disponíveis para avaliação visual na unidade da Cagece no bairro Pici (Av. Carneiro de Mendonça, nº 1900). Os horários para visitação são de 8h às 11h e das 13h às 16h.