Busca por vacina contra influenza lota postos de Fortaleza

Lotado como de costume, o posto de saúde Paulo Marcelo Martins Rodrigues, no Centro, concentra uma grande quantidade de pessoas. Na semana passada, as filas do lado de fora do local estavam um pouco maiores, mas, ainda assim, os pacientes do grupo prioritário formam fila até o lado de fora do prédio da unidade de saúde. No equipamento, os pacientes se dividem entre as quatro salas disponíveis para vacinação.

Dentro do posto, o clima é tranquilo e organizado e poucas pessoas aguardam do lado de fora das salas.

Lourenço Silva, 31, supervisor de tráfego, levou o filho à unidade do Centro e enfrentou pelo menos duas horas de espera. "Hoje, só vou poder vacinar meu filho de oito meses. Já a minha filha de sete anos vou ter que pagar porque infelizmente a Prefeitura não está liberando", critica.