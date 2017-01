Busca por vacina contra febre amarela cresce na Capital

20:32 · 26.01.2017 / atualizado às 22:05

Para garantir a imunização do paciente, a vacina deve ser aplicada dez dias antes da viagem ( Foto: Rui Nóbrega )

Diante do surto de febre amarela que tem atingido Minas Gerais e São Paulo, aumentou a busca pela vacina contra a doença na rede pública de Fortaleza, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.



A coordenadora de Imunizações, Vanessa Soldatelli, afirma que é necessário comprovar viagem às regiões do país classificadas como endêmicas para receber a vacina. "Pra receber a vacina, basta ir à um posto com o RG e alguma comprovação de viagem com data e destino, pode ser passagem de avião ou ônibus, reserva de hotel, ingresso de parque com nome, qualquer coisa que comprove que a pessoa vai de fato para um dos locais de risco". A vacina deve ser aplicada dez dias antes da partida.

Para quem for viajar de carro e não tiver como comprovar o destino, Vanessa afirmou que a Prefeitura adotou o termo de responsabilidade, mesma ação utilizada no último surto, em 2008. "O documento é bem simples, ele informa todas as áreas endêmicas e as contraindicações. A pessoa lê, assina e o termo fica no posto". A coordenadora pontua que a intenção é garantir que todos os que de fato necessitam tomar a vacina tenham a dose à disposição quando precisarem. "A gente quer que as pessoas entendam que elas só devem tomar a vacina se realmente precisarem".

A Secretaria garante que a logística de armazenamento e transporte das vacinas é feita com segurança. "A gente usa caixas térmicas com termômetro para controlar a temperatura das doses e o transporte é feito em carros com ar condicionado. Ao chegar nos postos, as vacinas são armazenadas em geladeiras".

De acordo com a gestora, a Secretaria recebeu, nesta semana, mais 2 mil doses para reforçar os estoques dos 23 postos na Capital onde a vacina é disponibilizada. Vanessa Soldatelli pede que a população tenha paciência com as eventuais faltas. "Em alguns momentos pode faltar, mas todos os dias pela manhã a gente envia doses".

A febre amarela tem um esquema vacinal dividido em duas doses com intervalo de 10 anos. Vanessa lembra que a vacina tem eficácia 100% comprovada para 10 anos, mas não pra vida toda. "A OMS indica apenas uma vacina mas, devido à pesquisas e estudos, o Ministério da Saúde resolveu adotar uma segunda dose para garantir que a pessoa esteja de fato imunizada".

Setor Privado

Não são somente os postos de saúde que tem sido largamente procurados para vacinação. João Cláudio Jacó, médico pediatra e sócio proprietário da Clínica de Vacinação Dra. Núbia Jacó, revela que que mesmo sem doses da vacina, a procura é constante. "Só hoje eu devo ter recebido cerca de 30 ligações de pessoas atrás da vacina. Já faz alguns meses que tá em falta, mas o laboratório prevê o retorno pro mercado em pequenas quantidades em breve".

João revela que, diferente dos postos de saúde, as doses que as clínicas privadas comercializam vêm de um fornecedor francês. "As vacinas do ministério da Saúde são fabricadas pela Fundação Oswaldo Cruz, enquanto as nossas são do laboratório Sanofi Pasteur". O pediatra afirma as clínicas do setor privado comercializam entre 40 e 50 doses da vacina contra a febre amarela mensalmente, mas que já faz um tempo que estão sem estoque. "Não tem como atender a demanda. Aqui na clínica a gente aplica entre 30 e 40 doses por mês, ou seja, por mais que eu tivesse amanhecido meu estoque mensal de 30 doses, teria acabado tudo hoje", afirma o médico.