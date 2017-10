Brisa e instabilidade atmosférica geram chuvas em Fortaleza e Região Metropolitana

11:40 · 11.10.2017 / atualizado às 11:55

Em Iguatu, o tempo ficou fechado com uma rápida chuva ( Foto: VC Repórter/ WhatsApp )

A Capital cearense e alguns municípios da Região Metropolitana receberam leves precipitações no período entre 7h desta terça-feira (10) e 7h desta quarta-feira (11). O maior volume acumulado ocorreu no município de Redenção, com 5,8 milímetros. A causa das precipitações, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foi a proximidade de áreas de instabilidade atmosférica que se formaram no oceano Atlântico e avançaram para o continente, junto à presença da brisa terrestre, que atua nos períodos da madrugada e da manhã.

Já de segunda (9) para esta terça, o município de Viçosa do Ceará, localizado na Serra da Ibiapaba, registrou chuva de até 18,6 milímetros. Na ocasião, a precipitação esteve associada a um sistema meteorológico chamado de Linhas de Instabilidade atmosférica (LIs). Essas LIs geralmente se formam entre os períodos da tarde e da noite e devem-se, principalmente, ao aquecimento diurno.

A previsão para o feriado desta quinta-feira (12) aponta uma possibilidade de chuva na faixa litorânea e no sul do Estado. Já para sexta-feira (13), a previsão é de céu entre parcialmente nublado e claro em todo o Ceará. Para mais acompanhar mais informações sobre o tempo e o clima, basta acessar o site da Funceme.

6 maiores chuvas por Municípios no dia:

Redenção (Posto: Redenção): 5.8 mm

Beberibe (Posto: Sitio Forquilha ): 2.0 mm

Itapiúna (Posto: Itapiuna): 1.4 mm

Maranguape (Posto: Itapebussu): 1.0 mm

Fortaleza (Posto: Pici): 0.4 mm

Pacatuba (Posto: Pacatuba): 0.2 mm