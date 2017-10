Bomba de reservatório da Transposição do Rio São Francisco é furtada em Cabrobó

20:40 · 09.10.2017

As informações do Ministério são de que medidas estão sendo tomadas para garantir que as águas do Rio São Francisco voltem a correr pelos canais ( Foto: divulgação/Ministério da Integração )

Uma das bombas das comportas do reservatório Tucutu do Projeto de Integração do Rio São Francisco, em Cabrobó, Pernambuco, foi furtada. A informação foi dada por equipes técnicas do Ministério da Integração Nacional e agora o assunto ficará sob responsabilidade da Polícia Civil local.

De acordo com o Ministério, o furto teria acontecido no mesmo dia em que a unidade do Ministério, em Salgueiro (PE), foi invadida por credores da empresa Mendes Júnior. Naquele dia, os servidores também não cumpriram a jornada de trabalho. Por conta disso, o Ministério apresentou recurso pedindo reintegração de posse do prédio à Justiça Federal.

Fortaleza, inclusive, é uma das cidades afetadas com os problemas que vêm acontecendo no Eixo Norte do Projeto São Francisco. O Ministério afirma que pelo menos 4 milhões de pessoas estão sendo atingidas.

Problemas

As complicações no Eixo Norte vêm acontecendo desde a última sexta-feira (6). As mangueiras das comportas do reservatório Tucutu foram danificadas, causando vazamento de óleo dentro do açude, e a estrutura de controle de Tucutu foi pichada. O órgão acredita que as pichações são assinadas por credores da Mendes Júnior, empresa que era a responsável pelas obras do eixo em questão.

Segundo o Ministério, o Governo Federal está tomando medidas para que as águas do Rio São Francisco voltem a correr pelos canais.