19:58 · 14.10.2017 / atualizado às 20:20

O projeto contemplará, até o fim de novembro, 40 logradouros de todas as regionais da cidade com atividades de lazer e serviços. ( Foto: Saulo Roberto )

A tarde deste sábado (14) foi de diversão para os moradores do bairro Bom Jardim, que receberam o projeto Tô na Praça. Promovido pelo Sistema Verdes Mares, o evento chegou à sua 34ª edição com atrações voltadas para públicos de todas as idades, desde shows musicais e de humor, até atividades lúdicas e concursos de dança.

A animação teve início com o palhaço Tutu, que fez a alegria das crianças no local. Os pequenos ainda aproveitaram a distribuição de pipoca e as bricadeiras no pula-pula. Enquanto os menores se divertiam, os adultos puderam conferir a programação de entrenimento, que incluiu apresentações de grupos de capoeira e zumba.

Moradora do Bom Jardim há mais de 20 anos e apaixonada por dança, a doméstica Maria Vanessa Mota marcou presença no show de zumba junto à irmã e à filha. "Já faço zumba toda semana e resolvi participar do aulão, que está sendo dado pela minha professora", disse. "Esse tipo de atividade na praça é ótimo para a gente que mora no bairro, porque é difícil ter uma opção de lazer diferente para onde a gente pode ir com a família", acrescenta a doméstica.

Elisângela Sales, coordenadora do projeto Ritmo Social, que se já se apresenta pela quarta vez no evento, destaca a importância de mostrar os talentos locais para os moradores. "Muitas vezes, a população não conhece as atrações que existem no próprio bairro. Por isso, o Tô na Praça é um espaço onde a gente pode mostrar nosso trabalho", ressalta.

Para os que gostam de forró, o Tô na Praça promoveu mais uma edição do concurso para eleger o melhor casal dançarino do bairro. A ação, realizada pela TV Diário, acontece durante os eventos deste mês em alusão ao Dia do Nordestino, comemorado em 8 de outubro. Outra atração foi a tradicional escolha da "Garota Tô na Praça".

A revisora Rita de Cássia Oliveira vive no Bom Jardim desde a infância e aproveita todas as oportunidades de diversão próximas de casa. "Quando vi que ia ter o evento, vim correndo. Aqui, a população é muito carente, não é todo mundo que tem condição de pagar por um lazer em outras áreas da cidade. Por isso, quando tem uma atração acessível, a gente aproveita", conta.