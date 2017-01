Blocos de pré-carnaval ensaiam e movimentam a Praia de Iracema

19:11 · 07.01.2017 / atualizado às 19:23

O pré-Carnaval de Fortaleza ainda não começou oficialmente, mas os grupos de batucada já estão nas ruas. São “testes” para a festa que se aproxima. Na tarde deste sábado (7), pelo menos dois blocos tradicionais da Praia de Iracema já tomaram as vias do bairro. Foliões conferiram o ensaio técnico do Bloco Unidos da Cachorra, que teve início às 17h e seguiu pela noite, enquanto outros acompanharam o Bloco Cheiro, que começou as atividades por volta das 18h.

Apesar das incertezas quanto à saída de alguns blocos na Capital e o clima de apreensão devido ao atraso na divulgação do edital da Prefeitura de Fortaleza, ocorrida na última sexta-feira (6), os grupos já começaram os preparos neste fim de semana.

Na Praia de Iracema, a Rua Dragão do Mar recebeu dezenas de foliões que acompanharam o que o diretor executivo do Bloco Unidos da Cachorra, Farley Lopes, chamou de "esquenta". Concentrados na via, os ritmistas entoaram sambas tradicionais e animaram o público. "Nós começamos os ensaios em maio e quando chega perto do carnaval, vamos fazendo ensaios abertos, no meio da rua. A festa já começou e nós próximos sábados continuaremos", explica Farley.

Para a educadora física, Jhaniciara Ximenes, a festa na Praia de Iracema é novidade, pois em anos anteriores ela acompanhou blocos de carnaval de outros bairros da Capital. Neste sábado, atendeu o convite de parentes e decidiu dirigir-se ao ensaio. "É a primeira vez, mas eu estou gostando. Eu adoro Carnaval. É a diversão que já começou", garante.

No Bloco Cheiro, onde a concentração ocorre entre as ruas João Cordeiro e Padre Justino, também na Praia de Iracema, a previsão é que a bateria percorra as vias por volta das 20h. Segundo informações postadas na rede social do Bloco, a programação se repetirá nos próximos dois sábados (14 e 21) deste mês que antecedem o início oficial do pré-Carnaval da Prefeitura.

Divulgação do Edital

Lançado sexta-feira (6), pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), o edital do Ciclo Carnavalesco 2017, ficará com inscrições abertas entre o dia 9 e 13 de janeiro. O resultado final deve ser divulgado no dia 20 deste mês.

Este ano, o edital prevê o apoio financeiro total de R$ 530 mil aos blocos de rua e terá como tema o centenário do samba. Ao todo serão credenciados até 58 projetos, dentre eles, 48 de blocos veteranos (para quatro saídas) e outros 10 de blocos estreantes (para duas saídas).

Cada grupo terá autonomia para definir a organização das saídas no período do pré-Carnaval (27 de janeiro a 19 de fevereiro) e do Carnaval (25 e 28 de fevereiro). No entanto, estas escolhas deverão ser comunicadas à Secultfor no projeto e na ficha de inscrição para o edital.