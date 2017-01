Blocos antecipam pré-Carnaval em Fortaleza

19:27 · 21.01.2017 / atualizado às 21:24

Não faltaram opções para quem procurava cair no samba ao ritmo das baterias que davam o tom nas festas em pontos já tradicionais da cidade - Foto: Helene Santos

Com a aproximação do período das festas de pré-Carnaval, diversos blocos, bares e outros estabelecimentos já antecipam a folia em 2017 e realizam eventos que já preparam o público para os dias de folia. Neste sábado (21), não faltaram opções para quem procurava cair no samba ao ritmo das baterias que davam o tom nas festas em pontos já tradicionais da cidade.

Um desses locais foi a quadra do Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra, na Praia de Iracema. O grupo reuniu brincantes animados que aproveitaram o fim da tarde de sábado para conferir mais um ensaio técnico da bateria do bloco para o pré-carnaval oficial, que só tem início no próximo sábado (28).

Com repertório cheio dos sambas-enredos mais conhecidos de escolas de samba como Mangueira e Salgueiro, o Unidos da Cachorra criou o ambiente ideal para que o público colocasse os passos em dia. Um dos que não conseguiu ficar parado, o estudante Daniel Fernandes, de 24 anos, já demonstrava a empolgação para os dias de folia. “Já estou me preparando e aqui não tem como ficar parado. Amo esses clássicos do carnaval, a bateria é boa demais. Vim para sambar muito mesmo”.

Fantasias

Mesmo nas ruas já era possível ver a animação das pessoas. Trajando fantasias de profissões, super-heróis e personagens famosos da televisão e do cinema, um grupo de cerca de 50 foliões cortejava pelos arredores do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, convocando outras pessoas a se juntarem à festa. “Nós somos a Ala da Cuíca e fazemos parte do Bloco do Baqueta. Hoje resolvemos nos organizar para todo mundo estar fantasiado, mas logo mais vamos nos juntar ao resto do bloco para começarmos a festa”, contou o organizador do grupo, João Teófilo.

Na entrada da boate Donna Santa, brincantes e ritmistas também esperavam fantasiados o início da Festa à Fantasia do Bloco Baqueta, considerada um "esquenta" do bloco antes do período oficial de pré-carnaval.

As fantasias das ritmistas Sílvia Xavier, Ana Cláudia Filgueiras e Mariane Duarte chamavam a atenção pelo brilho e cores. Enquanto as duas primeiras decidiram apostar na tradicional roupa de colombina, Mariane resolveu homenagear um dos personagens mais conhecidos do vídeo-game: Mario.

Há dois anos no bloco, elas explicam que a festa à fantasia do Baqueta é tradicional, marcando o início do pré-carnaval do bloco. "Quando o pré-carnaval começar mesmo, será lá no aterrinho. Um fim de semana antes do pré-carnaval tem esse esquenta", disse Sílvia.

Ponto de encontro

O Bar da Mocinha, na Rua Padre Climério, serviu de ponto de encontro para os brincantes na noite deste sábado, que se preparavam para, de lá, sair em busca de outros carnavais. Perto dali, a Rua dos Tabajaras se preparava para receber o Tabajara Fest, com Luxo da Aldeia, Os Transacionais e Batukaya Sound, no Estoril, além do Bloco das Travestidas, no Mambembe.

Walter Santos, comerciante, observava a multidão e planejava ir ao Mercado dos Pinhões à procura de festa. "Neste ano não tinha vindo ainda, mas eu tenho costume de vir sempre, até porque eu moro aqui pertinho", destacou.