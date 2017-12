Bicicletar recebe 100 bikes com design renovado e lança novas funções no app

14:47 · 21.12.2017 / atualizado às 14:58

As novas funcionalidades do app do Bicicletar estarão disponíveis para Android nesta tarde ( FOTO: Reprodução )

A Prefeitura de Fortaleza vai substituir, a partir desta quinta-feira (21), um total de 100 bikes do Bicicletar por outras mais modernas e eficientes e também vai oferecer novas funções de suporte aos ciclistas no aplicativo do sistema.

As novas bicicletas e funções devem facilitar os deslocamentos de ciclistas em toda a cidade nos seus mais variados percursos. Além das novidades, as medidas envolvem também a renovação e a interligação das estações por meio de fibra ótica e câmeras de videomonitoramento 24 horas.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, as 100 novas bicicletas possuem um design renovado, o que facilita seu uso, principalmente para mulheres, por ter um quadro rebaixado. Além disso, o quadro é mais reforçado, com um tubo único, fortalecendo sua estrutura e aumentando sua durabilidade. A cestinha também teve sua capacidade aumentada de 7 para 9 litros.

As novas funcionalidades do app do Bicicletar estarão disponíveis para Android e iOS. As novidades do aplicativo incluem a identificação do histórico das viagens e rotas para a estação de destino, além de atendimento via WhatsApp.

A ideia é que a nova versão do aplicativo ofereça mais funções e serviços específicos aos ciclistas, como, por exemplo, a possibilidade de informar em tempo real, por meio de chamada ou mensagem, possíveis demandas que precisem ser solucionadas pela empresa operadora do sistema, como problemas em estações ou bicicletas.

Novidades do app Bicicletar

- Informa em tempo real quando a bike foi retirada ou devolvida;

- Histórico das viagens;

- Identifica rotas para a estação de destino;

- Informa a quantidade média de calorias gastas por viagem;

- Navegabilidade muito mais intuitiva e prática;

- Atendimento via WhatsApp.

A interligação por meio de fibra ótica das estações do Bicicletar fará com que os usuários das bikes tenham informações mais rápidas e precisas sobre o sistema, como a quantidade de bicicletas disponíveis em cada estação por meio do aplicativo, além de evitar que as estações fiquem fora de serviço.

As câmeras de videomonotoramento funcionam 24 horas para que as equipes técnicas da Serttel acompanhem seu desempenho em tempo real. Além de proporcionar um serviço mais rápido aos usuários, a ação vai possibilitar mais segurança. Todas as estações receberão câmeras progressivamente.