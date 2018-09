Bicicleta desmontada é encontrada em árvore em Fortaleza

19:18 · 17.09.2018 / atualizado às 19:38

Quem presenciar um caso de furto de bicicleta ou de peças da bike, deve acionar a polícia. Foto: José Leomar

Parte de uma bicicleta compartilhada do Bicicletar foi encontrada em uma árvore na Rua Antônio Pompeu, no bairro Benfica, em Fortaleza, nesta segunda-feira (17). O equipamento foi desmontado e pendurado. As demais peças não foram encontradas no local.

O ato de vandalismo não é comum e este caso, em específico, foi a primeira vez que aconteceu, de acordo com a arquiteta da Gestão Cicloviária da Prefeitura de Fortaleza, Taís Costa.

A Prefeitura afirma que vem trabalhando para coibir esse tipo de atitude na cidade. O próprio sistema já conta com pontos para oferecer mais segurança. A arquiteta cita que as bicicletas do Bicicletar são monitoradas, rastreadas e identificadas por meio de uma numeração. Além disso, há câmaras e sistema de alarme nas estações.

"Em julho, a Serttel, que é a empresa responsável pela operação e manutenção do Bicicletar, informou alguns casos de furtos de bicicletas e nós formamos o Grupo de Trabalho Para Segurança do Bicicletar, com a finalidade de monitorar e inibir diversos casos", comenta Taís, informando que o grupo deu certo e passou a ter reuniões permanentes com a Guarda Municipal, equipes da gestão cicloviária, de videomonitoramento e da própria Serteel.

Ainda segundo a arquiteta, a Serttel atua para resgatar as bikes que não estão sendo devolvidas pelos usuários. "Se, por acaso, a pessoa não devolver a bicileta, vai receber uma ligação solicitando a devolução e, mesmo assim, caso ela não devolva, ela recebe uma carta e deve pagar pela bicicleta. O valor é acordado desde o início do contrato, quando o usuário se cadastra no sistema", explica Taís.

A arquiteta ressalta também que, caso a pessoa que alugou a bike tenha a bicicleta furtada, deve ligar para o número da Serttel, que está sinalizado em cada estação do Bicicletar, para informar o problema. "Se teve algum problema com a devolução ou se ela foi furtado com a bicileta, ela entra em contato com a empresa e diz o ocorrido. A Serttel vai pedir para ele apresentar um BO, evitando que ela tenha que pagar esse valor da bicileta", indica.

Quem presenciar um caso de furto de bicicleta ou de peças da bike, deve acionar a Polícia, ligando para o 190. "Como a gente tem esse grupo de trabalho, já estamos em contato direto com a Polícia ou com a Serttel. Nós conseguimos acionar rapidamente a equipe de busca para sanar o problema", afirma a arquiteta.