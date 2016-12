Beira Mar recebe ação de educação ambiental

23:16 · 20.12.2016 / atualizado às 23:32

Reciclando Atitudes – Limpa Fortaleza 2016, será realizada nesta quarta-feira (21), a partir das 15h30, no calçadão da Avenida Beira Mar, em frente ao Parque Otacílio Teixeira Lima (Parque do Riacho Maceió). A iniciativa inclui exposição fotográfica e exibição de lixo marinho, realizada por voluntários do Projeto Limpando o Mundo, educação ambiental com banhistas e demais usuários do espaço sobre o descarte adequado de resíduos e coleta de materiais que podem ser prejudiciais ao ambiente marinho.

A ação Limpa Fortaleza 2016 pretende sensibilizar a população para os benefícios de cuidar do ambiente marinho e das praias, sendo parte do Projeto Reciclando Atitudes que, por sua vez, compõe a Política Ambiental de Fortaleza. O objetivo é promover processos de reciclagem com a inclusão dos catadores, incentivando a coleta adequada de resíduos e garantir a manutenção da qualidade ambiental. Os parceiros são o Projeto Limpando o Mundo, a Rede de Mulheres Empreendedoras Sustentáveis (Remes) e a Ecofor Ambiental.

Serviço

Reciclando Atitudes – Limpa Fortaleza 2016 - Limpeza e Educação Ambiental na Beira Mar

Data: 21/12 (quarta-feira)

Horário: 15h30min

Local: Av. Beira Mar (em frente ao Parque Otacílio Teixeira Lima – Bisão - Parque do Riacho Maceió)