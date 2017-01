Beira Mar de Fortaleza ganhará letreiros turísticos

15:12 · 16.01.2017 / atualizado às 18:10

Os monumentos serão instalados no Mucuripe, trecho recém requalificado e entregue pela Prefeitura de Fortaleza - Foto: Divulgação

A Beira Mar de Fortaleza ganhará dois novos monumentos turísticos. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setfor) e Regional 2, em parceria com o Sistema Verdes Mares deve implantar até o próximo mês, letreiros turísticos na orla da Capital.

O secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, esteve na manhã desta segunda-feira (16), junto ao secretário Ferrúcio Feitosa, da Regional 2, e o gerente geral de comercialização do Sistema Verdes Mares, Rafael Rodrigues, para definirem os locais de instalação dos equipamentos.

Com 1,70 metro de altura, cada letreiro terá 13 metros de comprimento. Com letras coloridas, formando os nomes Fortaleza e Ceará, os monumentos serão instalados no Mucuripe, trecho recém requalificado e entregue pela Prefeitura de Fortaleza, e na Praia de Iracema, próximo a Estátua de Iracema.

“Será mais uma ação em conjunto com a Regional 2, e em parceria com a iniciativa privada, através do Sistema Verdes Mares. Fortaleza ganhará uma importante sinalização. Os letreiros são atrativos em outras cidades do Brasil e do Mundo, que também têm o turismo como forte âncora econômica”, enfatizou o secretário Alexandre Pereira.

Ainda de acordo com Pereira, no letreiro com o nome de Fortaleza, que será instalado no Mucuripe, a ideia é colocá-lo em um local estratégico para que "o sol se ponha por trás do monumento, fazendo um efeito ideal para que os visitantes possam fotografar e levar uma lembrança da cidade". Ele destacou também que, no período da noite, os letreiros terão iluminação especial.

7 capitais nordestinas já têm letreiros turísticos

Natal: inaugurou letreiro de concreto em junho de 2016 na praia Areia Preta com 1,70m de altura.

Recife: letras gigantes chegaram a ser pichadas em 2015 e está localizada na praça do Marco Zero. Tem 2m de altura.

Salvador: localizada Praça Municipal, próximo ao Elevador Lacerda, inaugurou em 2014 e tem 16m de comprimento e 2,2m de altura.

João Pessoa: tem a frase “Eu amo Jampa” no Busto de Tamandaré, entre as praias de Tambaú e Cabo Branco, e foi inaugurado em 2015.

Maceió: inauguração em 2014 com a frase “Eu Amo Maceió”.

Aracaju: inaugurado em março de 2016 com a frase "Eu amo Aracaju, na Orla da Atalaia.

São Luís: desde 2016 já tem com o lema "Ilha do Amor".