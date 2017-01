Barroquinha e Crateús registram maiores volumes de chuva no Ceará

08:42 · 30.01.2017 / atualizado às 11:06

A previsão da Funceme é de chuva em todo o Estado para amanhã, dia 31 ( Foto: Honório Barbosa )

Choveu em pelo menos 23 municipios cearenses das 7h do domingo (29) às 7h desta segunda-feira (30). De acordo com a Fundação Cearense de meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Barroquinha, na zona Norte do Estado, com registro de maior precipitação pluviométrica, com 37,2mm.



Ao longo do dia, os dados podem mudar, à medida em que a Funceme coletar as informações disponíveis nos demais pontos distribuídos pelo Estado.

Em segundo lugar, Crateús ficou com 26,8mm. Uruoca teve 14 mm e Cruz, 12,4 mm. Já Fortaleza, que amanheceu sob chuva nesta segunda-feira, registrou 11 mm.

Santana do Cariri (8,4 mm), Maranguape (7,6 mm), Pacajus (7,2 mm) e Missão Velha (7,1 mm) completam a lista de cidades com maiores registros no período.

A Funceme explica que a previsão para esta segunda-feira a nebulosidade é variável com chuvas na faixa litorânea e no Centro-sul do Estado. Amanhã, dia 31, a expectativa é de nebulosidade variável e chuva em todas as regiões cearenses.