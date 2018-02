Barragem do Rio Cocó atinge capacidade máxima e sangra nesta sexta-feira (23)

16:57 · 23.02.2018 / atualizado às 17:09

A obra é responsável por conter o excedente de água no período mais intenso da quadra chuvosa na Capital ( Natinho Rodrigues )

Portal Hidrológico da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh). Devido às últimas precipitações , a barragem do Rio Cocó atingiu seu limite máximo nesta sexta-feira (23), conforme o

Com capacidade máxima de armazenamento de quase 6 milhões e meio de m³, o reservatório é o primeiro da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) a sangrar neste ano.

A obra é responsável por conter o excedente de água no período mais intenso da quadra chuvosa na Capital , evitando alagamento em bairros vulneráveis ao longo do rio.

No total, o investimento foi da ordem de R$ 105 milhões. A intervenção contempla a dragagem e o saneamento do Rio Cocó, além da urbanização do trecho que vai da BR-116 até a avenida Paulino Rocha, às margens do curso d’água.

Bom volume armazenado