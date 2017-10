Banda de professores une conteúdo e descontração em preparação para o Enem

15:09 · 14.10.2017 / atualizado às 17:33

A apresentação acontece no palco da praça de alimentação do North Shopping Jóquei, a partir das 14h. (Foto: José Leomar)

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece no próximo mês, uma série de atividades propõem ajudar os estudantes a se prepararem para as provas. Neste domingo (15), o projeto Liga Enem traz uma banda formada por professores para descontrair os alunos em meio à maratona de estudos.

A programação conta com 15 educadores que exibem suas habilidades em música com um repertório que inclui os sucessos do momento, clássicos do pop nacional e internacional e música brasileira. A apresentação acontece no palco da praça de alimentação do North Shopping Jóquei, a partir das 14h.

Algumas das canções devem fazer referência ao Enem, transmitindo conteúdo e conhecimento de forma mais leve, segundo o organizador e professor Nathiel Silva.

North Shopping Maracanaú

Além do Jóquei, o projeto também acontece no North Shopping Maracanaú com aulas de Matemática, Física, Geografia, Atualidades e Redação na praça de alimentação do North Shopping Maracanaú, também a partir das 14h.

Serviço

Liga Enem Especial

Data: 15/10 (domingo)

Horário: 14h

Local: Praça de alimentação do North Shopping Jóquei (piso 3)

Entrada: Gratuita