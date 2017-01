Bairros de Fortaleza ficam sem energia após falha em subestação no Pici

13:48 · 04.01.2017 / atualizado às 15:02

Semáforo na avenida Duque de Caxias apagado após a falha na subestação do Pici. ( VC Repórter )

Alguns bairros de Fortaleza ficaram, em média, cerca de 20 minutos sem energia no início da tarde desta quarta-feira (4) após falha na subestação do Pici, segundo confirmou a Enel Distribuição Ceará.

A falha causou suspensão no fornecimento de energia em parte dos clientes em alguns pontos da Capital e, segundo a Enel, entretanto o fornecimento foi totalmente normalizado. Agora, a empresa apura as causas da interrupção.

Os leitores do Diário do Nordeste, através da ferramenta VC Repórter, relataram ausência de energia nos bairros Autran Nunes, Itaperi, Jóquei Clube, Conjunto Ceará, Mondubim, Barra do Ceará, Bairro de Fátima, Bom Jardim, Vila Velha e Bonsucesso.