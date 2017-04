19:56 · 08.04.2017 / atualizado às 20:21

Polo de Lazer da Av. Sargento Hermínio, no bairro Monte Castelo, ficou lotado para receber as atrações do Tô na Praça na tarde deste sábado (8) ( Foto: José Leomar )

O Polo de Lazer da Av. Sargento Hermínio, no bairro Monte Castelo, recebeu na tarde deste sábado (8) as atrações do Tô na Praça, evento realizado pelo Sistema Verdes Mares e pela Prefeitura de Fortaleza. A programação começou às 17 horas com a apresentação de bonecos gigantes, que exibiram a peça “O Julgamento de Judas”, protagonizada por crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto Construir, do Bairro Ellery.

Em seguida, as crianças e adultos presentes puderam aproveitar atrações musicais com o Grupo Simplesmente Dance, cantor Cadu, sanfona e zabumba com cantor PH, DJ Tandinho do Passinho do Reggae, além de uma aula de zumba com o professor Marcos Aurélio. O humor ficou por conta da turma do Silvino’s Night e do concurso de calouros. Ao final do evento, foi feita a escolha da Garota da Praça. Durante toda a programação, foi realizada a distribuição gratuita de pipoca e brindes.

Ação Sustentável 'Tô na Praça, Mó Limpeza'

O evento também tem o objetivo de estimular o descarte consciente com a participação do personagem “Bem Limpinho”, que explicou a importância do descarte correto do lixo, que aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância dos garis e catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis na manutenção da limpeza e saúde do bairro.