Bairro José Walter terá nova linha de ônibus a partir deste sábado (14)

13:14 · 11.07.2018 / atualizado às 13:25

Os moradores do bairro José Walter, em Fortaleza, terão uma nova linha de ônibus à disposição a partir deste sábado (14). A linha 679 – José Walter/Cidade Jardim I funcionará por um mês, em operação assistida, com um veículo circulando no intervalo de 16 minutos.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o itinerário é voltado para os usuários do Conjunto Habitacional Cidade Jardim I, que já teve 3.360 unidades habitacionais entregues.

No período de operação assistida, a Etufor realizará pesquisa sobre os principais destinos, a fim de avaliar a necessidade de uma nova linha para o conjunto, já contemplado pelas linhas 399 - Cidade Jardim/Parangaba (que será ampliada) e 680 - José Walter/Papicu/Cidade Jardim.

Nos pontos inicial e final da nova linha, os usuários têm acesso a sete linhas para o Centro e outros destinos: 407 - José Walter/Expedicionários, 605 - José Walter/ BR-116/ Av. I, 606 - José Walter/BR-116/Av. N, 728 - José Walter/Centro, 347 - José Walter/Parangaba/Av. L, 377 - José Walter/Parangaba/Av. J, 680 - José Walter/Papicu/Cidade Jardim.