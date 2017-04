Avenida Aguanambi recebe desvios de tráfego para obras de drenagem

11:13 · 08.04.2017 / atualizado às 12:22

Motoristas devem ficar atentos ao circular pela área, seguindo as orientações dos agentes do órgão e das placas de sinalização ( Prefeitura de Fortaleza )

A Avenida Aguanambi recebe, a partir deste sábado (8), desvios de tráfego para a realização de obras de drenagem. A mudança no trânsito teve início por volta das 10h e ocorre em ambos os sentidos da via no trecho entre a Avenida Domingos Olímpio e a Rua Mestre Rosa. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania(AMC), as alterações devem durar em torno de 60 dias.

Entenda as mudanças

Os condutores que trafegam no sentido no sentido Centro-Messejana terão apenas que que mudar de pista na altura da rua Jornalista Daniel Carneiro e seguir no contrafluxo até a antiga praça da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC). Lá, poderão retornar à pista normal.

Já os motoristas que vêm no sentido Messejana-Centro terão de dobrar à direita à Rua Mestre Rosa e à esquerda na Rua Lauro Maia para retornar à Aguanambi. Ambas as vias, que são de sentido duplo, passarão a funcionar em mão única durante o período de intervenções.

Agentes do AMC estarão no local orientando os motoristas. Durante a manhã deste sábado, o movimento foi tranquilo na região. Segundo os profissionais do órgão, duas equipes atuarão até a próxima semana controlando o tráfego e tirando dúvidas de motoristas na área.

Ônibus: alterações em 19 linhas

Além das mudanças para os condutores, 19 linhas de ônibus que circulam pela avenida terão itinerário alterado e deverão seguir os desvios. São elas:

(013) Aguanambi I

(022) Jardim das Oliveiras/Centro

(026) Antônio Bezerra/Messejana

(073) Siqueira/Praia de Iracema

(078) Siqueira/Mucuripe

(226) Expresso/Antônio Bezerra/Messejana

(600) Messejana/Centro/Frei Cirilo

(604) Dias Macedo/Centro

(609) Cidade dos Funcionários/Sítio São José

(610) Cidade dos Funcionários/ Cj Alvorada

(611) Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey

(612) Cj Tancredo Neves/Novo Lagamar

(613) Barroso/Jardim Violeta

(625) Parque Manibura/Borges de Melo

(633) Passaré/Centro

(650) Messejana/Centro/Br Nova/Expresso

(660) Cj Palmeiras/Centro

(666) Messejana/Centro

(670) Sítio São João/Centro/Expresso