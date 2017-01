Av. Aguanambi terá novo desvio de tráfego a partir desta segunda-feira (9)

15:09 · 06.01.2017 / atualizado às 20:08

O bloqueio será viabilizado para a construção de uma galeria paralela ao canal existente.

Motoristas da Capital terão mais um desvio de tráfego a partir da segunda-feira (9). Em virtude de obras de drenagem na Av. Aguanambi, o trecho entre o viaduto da Av. 13 de maio e a Rua Bonfim Sobrinho, no sentido sertão/praia, será bloqueado por cerca de 45 dias.

Neste caso, quem trafegar pela BR-116 em direção ao Centro deve seguir pela Av. Visconde do Rio Branco, cruzar a Av. Pontes Vieira, entrar à esquerda na Rua Bonfim Sobrinho e retornar à Av. Aguanambi.Já quem anda pela Av. Borges de Melo e costuma dobrar à esquerda na Aguanambi deve, agora, seguir pela Borges de Melo, entrar à esquerda na alça do viaduto da BR-116, utilizar a Av. Visconde do Rio Branco, cruzar a Av. Pontes Vieira e dobrar à esquerda na Rua Bonfim Sobrinho, para retornar à Aguanambi em seguida.

Os que trafegam pela Av. Eduardo Girão em direção ao Centro, por sua vez, deverão pegar a rotatória da BR-116, entrar à direita na alça do viaduto da Av. 13 de Maio, à direita na Rua João Paulino Barros Leal, à direita na Rua Tibúrcio Frota e à direita novamente na Av. Visconde do Rio Branco, seguindo o itinerário vigente.

O bloqueio da via se dá para a construção de uma galeria paralela ao canal. A nova estrutura vai duplicar a capacidade de captação de águas pluviais, evitando, assim, os problemas recorrentes de alagamento e transbordamento do canal.