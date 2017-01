Aumento das passagens de ônibus passa a valer neste sábado (14); usuários reclamam de novas tarifas

11:13 · 14.01.2017 / atualizado às 11:50

No primeiro dia de vigência dos valores reajustados das passagens de ônibus, usuários do transporte coletivo reclamaram do aumento e reinvidicaram melhorias no modal. Anunciados no último dia 10, os novos preços das tarifas passam a valer neste sábado (14) a R$ 3,20 (inteira) e R$ 1,40 (meia).

Com a menor movimentação nos coletivos em decorrência do fim de semana, as mudanças ainda não foram sentidas por grande parte da população. Mas quem utilizou o transporte coletivo neste sábado relatou que o acréscimo nos preços não corresponderam a benefícios significativos para os usuários.

Para quem não tem emprego fixo, quem não tem vale-transporte, o aumento impacta diretamente no bolso. "E para quem tem também, porque é um desconto muito maior no salário", disse a operadora de telemarketing Fabiana Gomes. Ela, que também é aluna universitária e precisa andar de ônibus diariamente, afirmou que já fez a solicitação da carteirinha de estudante para tentar reduzir os custos. "Já fiz o pedido. Ou era isso ou teria que pagar a inteira aumentada todo dia", completou.

Para o mestre de obras José Bantim Junior, que utiliza o transporte coletivo pelo menos uma vez por dia, as melhorias promovidas no modal nos últimos anos não justificam o aumento. "Melhorias como o ar-condicionado aconteceram em uma ou outra linha. Não são suficientes para compensar o aumento", disse.

Até mesmo usuários do Bilhete Único, como a técnica de enfermagem Adriana Souza, também se queixaram dos novos valores e dos problemas ainda existentes nos coletivos. "Pego ônibus umas três vezes por dia. Como uso Bilhete Único, dá para fazer a integração, mas ainda assim ficou muito pesado. E os ônibus são lotados, quentes, inseguros. Por esse valor, era para ter uma qualidade melhor", relatou.