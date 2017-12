Audiência discute piso salarial de professores de universidades públicas estaduais

19:41 · 21.12.2017

O piso salarial dos professores de instituições de ensino superior estaduais foi instituído pela Lei 11.247, promulgada em 1986 - Foto: José Leomar

O processo pela reimplantação do piso salarial de professores da Universidade Estadual do Ceará (Uece) , da Universidade Regional do Cariri (Urca) e Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (21).

Representantes do Sindicato dos Docentes do Ensino Superior Público do Estado do Ceará (Sindesp) e do Governo do Estado estiveram reunidos em audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-7), em Fortaleza. No entanto, novas reuniões devem seguir para resolver um impasse judicial que já dura 25 anos.

O piso salarial dos professores de instituições de ensino superior estaduais foi instituído pela Lei 11.247, promulgada em 1986. Contudo, foi suspenso no ano seguinte.

Em 1992, o Sindesp ingressou na Justiça com uma ação trabalhista e, desde então, não se chegou a um acordo definitivo. No último dia 14 de dezembro, o desembargador do Trabalho José Antonio Parente, coordenador do Centro de Conciliação, notificou as partes para a realização do encontro após perceber indícios de um possível acordo.

Aumento escalonado

Nesta quinta (21), procuradores do Governo do Estado apresentaram uma proposta de escalonamento salarial para professores auxiliares, assistentes, adjuntos, associados e titulares variando de R$ 700 a R$ 3,5 mil. Porém, conforme o presidente do Sindesp, Gilberto Telmo Marques, a proposta não condiz com o que a categoria espera e “não abrirá mão”: o piso. A Lei de 1986 instituía remuneração de sete a dez salários mínimos para os professores, mas apenas no regime de 12 horas semanais, “praticamente inexistente atualmente”.

“A gente quer o dobro quando for regime de 20h e, quando for de 40h, que dobre de novo”, explica.

Para a professora Heloísa Barros de Leal, a proposta do Governo é “indecente”. “O piso é inegociável. Podem-se negociar os precatórios atrasados, mas o piso não”, opina.

Os valores da dívida pública atrasada, também divididos pela função dos servidores, teriam variação de R$ 10 mil a R$ 100 mil, segundo a proposta. Os valores foram vaiados na audiência. De acordo com o Sindicato, o montante “ascende à casa dos bilhões”.

Para o desembargador do Trabalho José Antonio Parente, o caso só tem dois caminhos: a conciliação ou a judicialização.

“Torço que haja esse acordo para colocar um termo final nesse processo, que já demora muito”, completa. “É o pontapé inicial que está sendo dado”. Uma assembleia geral dos docentes vinculados ao Sindesp deve ser organizada no início de janeiro, e a decisão da categoria deve ser encaminhada ao TRT-7 até o dia 15 daquele mês.